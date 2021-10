W centrum Krakowa powstał ciekawy mural. Ma... oczyszczać powietrze [ZDJĘCIA]

W ramach prowadzonej przez No Fluff Jobs kampanii wizerunkowej „IT Heroes”, firma odsłania nowe murale ekologiczne, które pojawiły się w kolejnych miastach – po Gdyni przyszedł czas na Poznań i Kraków, które przez 2 miesiące mają... oczyszczać powietrze jak ponad 210 drzew.

"Każda z kreacji została wykonana przy użyciu specjalnej farby Airlite z powłoką antysmogową. Usuwa ona bakterie, brzydkie zapachy i zanieczyszczenia powietrza (NOX, SOX, CO, NH3, formaldehyd czy benzen). Użycie Airlite na 100 metrowej powierzchni muralu działa na środowisko tak samo pozytywnie jak posadzenie 100 drzew. Potwierdzają to badania naukowe realizowane przez renomowane ośrodki badawcze (Uniwersytety w Rzymie i Belfaście). Murale zamówione przez No Fluff Jobs mają łącznie ponad 360 m2, co można łatwo przeliczyć na drzewa, lub podejść od strony motoryzacyjnej: kampania zredukuje spaliny wydalane przez 143 samochody benzynowe Euro 6 każdego dnia. Wszystkie malowidła zostały zaprojektowane przez pochodzącego z Opola artystę – Marka Szymczaka, zaś za całą wizualną stronę kampanii odpowiedzialny był Michał Rogoziński, senior graphic designer w No Fluff Jobs" - czytamy w informacji prasowej.