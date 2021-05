W Krakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu Niepełnosprawnych [ZDJĘCIA]

Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start po raz trzeci zorganizował Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych. Zawody odbyły się w dniach 28-30.05.2021 w Krakowie na terenie kompleksu pływalni krytych Akademii Wychowania Fizycznego.

W mistrzostwach wystartowało ponad 100 młodych zawodników do 18. roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku, zakwalifikowanych do klas startowych zgodnie z przepisami World Para Swimming i PZSN START, a także zawodnicy zakwalifikowani do klasy S14 na podstawie stosownych zapisów w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Kraków gościł około 120 zawodników z ponad 20 klubów sportowych, w tym członków Juniorskiej Kadry Narodowej w Pływaniu Niepełnosprawnych. Zawodnicy wystartowali w 31 konkurencjach indywidualnych i sztafetowych.