W liczbie połączeń na lotnisko Kraków przegrywa nawet z Radomiem. Urzędnicy mają wyjaśnienie

- Od kilku lat zwracamy uwagę, jak bardzo słaby jest dojazd z lotniska w Balicach. Regularne ograniczanie liczby kursów, likwidacja linii, do tego pociąg w zaporowej cenie 17 zł. Nie dziw, że parkingi na lotnisku są coraz bardziej zapchane, a korki na okolicznych drogach coraz większe. Kto może, wybiera auto albo taxi. Od dwóch lat słyszymy też od urzędników deklaracje, że linia 300 powinna kursować częściej. Zgadzamy się, czekamy na działania. Są szanse, że w te wakacje wreszcie uda się ruszyć temat. Jednak niska częstotliwość 300 to tylko wierzchołek góry lodowej - dodają na PKK.

- Policzyliśmy liczbę kursów transportu publicznego (autobusy, kolej) z lotnisk przy wybranych miastach i Kraków może poszczycić się wynikiem tak dobrym, jak Radom! Przegrywamy wprawdzie z większością dużych miast Polski, lecz co tam – ważne by mierzyć siły na zamiary! - komentują na PKK.

Krakowskie lotnisko co rusz świętuje nowe rekordy w liczbie pasażerów, a nikt nie odnotowuje rekordów w liczbie parkingów, które wyrastają jak grzyby po deszczu w okolicy terminala. I choć niektóre są już budowane bliżej zalewu w Kryspinowie, to i tak nie narzekają na brak klientów. Dlaczego zamiast transportu publicznego wybieramy dojazd prywatnym autem lub taxi? Odpowiedź jest bardzo prosta: tak jest dziś o wiele wygodniej, a nawet... taniej.

Co na to miejscy urzędnicy? - Najpierw dbamy o udostępnienie w ofercie jak najwięcej połączeń na terenie miasta w celu zapewnienia podstawowych potrzeb, takich jak dojazd do pracy czy szkoły. W tym zakresie pasażerowie oczekują wzmocnień. W ramach możliwości staramy się też organizować odpowiednią liczbę kursów turystycznych, w przypadku podróży na lotnisko są to głównie takie przejazdy. W okresie wakacyjnym, kiedy będzie przerwa w nauce i zmniejszą się potrzeby transportowe w samym mieście, a zwiększa się ruch turystyczny, planujemy zwiększenie liczby kursów na lotnisko - wyjaśnia Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.