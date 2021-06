W Małopolsce zaszczepionych jest ok. 21 proc. populacji. Jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 43 proc. mieszkańców Patrycja Dziadosz

W Małopolsce zaszczepionych jest ok. 21 proc. populacji. Jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 43 proc. mieszkańców @Karolina Misztal

Szczepienie przeciwko COVID-19 jest kluczowe do osiągnięcia odporności zbiorowej. By tak się stało jak szacują eksperci trzeba zaszczepić 80-90 proc. populacji. Trwa więc wyścig z czasem, by do jesieni preparat ochronny przeciwko COVID-19 przyjęło jak najwięcej ludzi. Na ten moment w pełni zaszczepionych jest około 20 proc. wszystkich mieszkańców kraju. Jeśli jednak spojrzymy na liczbę wszystkich wykonanych zastrzyków sytuacja wypada znacznie lepiej. Do tej pory w sumie wykonano ich ponad 22 mln - co stanowi ponad 58 proc. populacji. W Małopolsce zaszczepionych jest około 21 proc. mieszkańców. To piąty wynik w kraju.