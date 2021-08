W małopolskich szkołach ostatnie przygotowania do nowego roku. Co z akcją szczepień uczniów?

Główne zasady zawarte w wytycznych ministerialnych dla szkół na nowy rok 2021/2022 to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego i zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych, a także częste (a nawet weekendowe) wietrzenie pomieszczeń. Nauczyciele i dyrektorzy zwracają uwagę, że jedna z zasad jest nie do wyegzekwowania: wśród uczniów nierealne jest zachowanie dystansu 1,5 metra. "Przy każdym dziecku trzeba by postawić nauczyciela, stać z centymetrem, odmierzać i reagować" - kwitują.

W krakowskich szkołach słyszymy, że ok. 80-90 proc. kadry danej placówki jest zaszczepiona. - Mam nadzieję, że jednak będziemy się uczyć w murach szkoły aż do końca roku szkolnego, czyli do 24 czerwca. Optymistycznie patrzę w ten rok. Szczepienia wzmocniły nas wszystkich, świadomi rodzice szczepią dzieci powyżej 12. roku życia, a sporo dzieci już też przechorowało Covid - słyszymy od Anny Igar-Makowskiej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie. Inni dyrektorzy też chcieliby, aby jak najdłużej trwała nauka stacjonarna, ale - jak mówią - liczą się z tym, że pod koniec października lub w listopadzie trzeba będzie się przestawić na nauczanie hybrydowe.