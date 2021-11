W miejscowości pod Nowym Sączem spłonął samochód osobowy

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Łyczana to niewielka miejscowość w gminie Korzenna, do której ostatnio dosyć często wyruszają strażacy, by prowadzić akcje ratownicze.

Zaledwie kilka dni temu właśnie tam nieśli pomoc rannemu i nieprzytomnemu mężczyźnie, który doznał urazów gdy wywróci się prowadzony przez niego quad.

W środę, 17 listopada 2021 r., oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu znów odebrał wezwanie pomocy z miejscowości Łyczana. Dwie minuty po godzinie osiemnastej zaalarmowano o pożarze auta.

Do gaszenia płonącego suw-a marki bmw X3 skierowane zostały ochotnicze straże pożarne z pobliskich miejscowości w gminie Korzenna oraz zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu.

Jak podaje oficer dyżurny Miejskiej Komendy PSP w Nowym Sączu straty spowodowane pożarem auta są znaczne.