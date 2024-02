W niedzielę pogrzeb Anny Grygiel-Huryn, ostatniej ocalałej z Holokaustu mieszkanki Nowego Sącza

- Wczoraj świat się dla nas zatrzymał. Pani Ania zawsze była poruszona Waszymi wpisami urodzinowymi i imieninowymi na Facebooku i prosiła za nie podziękować. Dziś zapewne patrzy z nieba na to, co się dzieje i do nas się uśmiecha.... Bo przecież tylko taką ją zapamiętamy… - czytamy we wpisie na Facebooku Sądeckiego Sztetla z czwartku, 22 lutego.