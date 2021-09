W Pogorzanach pożoga po wybuchu gazu. Poparzony mężczyzna zabrany do szpitala Stanisław Śmierciak

OSP Pogorzany

We wsi Pogorzany w powiecie limanowskim doszło do wybuchu gazu w jednym z domów. Przebywający w tym budynku starszy mężczyzna doznał obrażeń i trafił do szpitala.