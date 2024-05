W Zakopanem trwa Noc Muzeów. Pokaz mody, fotobudka, warsztaty dla dzieci ZDJĘCIA

Drugi pokaz, to kreacje Dominiki Mąki, która wystąpiła zarówno jako projektantka i modelka. - Te kreacje, to zwieńczenie mojej pracy na studiach. Kierowałam się motywem tatrzańskiej fauny. Zwróciłam uwagę na jej najmniejszych przedstawicieli, czyli ćmy - mówiła projektantka.

Trzeci pokaz, to kreacje Oliwii Krokosz - To opowieść i autoterapia. Kolekcja inspirowana jest kompleksami i skazami ciała kobiecego. Kolekcja od podstaw została stworzona przeze mnie. Jedna z sukienek jest dwustronna. Jej materiał własnoręcznie tkałam - mówiła projektantka.

W Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego także wiele atrakcji, w tym specjalne oprowadzanie dla młodych zwiedzających i warsztaty z malowania pacynek. Przygotowano także fotobudkę, w której nie tylko można zrobić sobie zdjęcia, ale na odwiedzających czeka pełna garderoba różnych ubrań do przymierzenia. Przed gmachem głównym dwóch pracowników ubranych w stroje sprzed ok. 100 lat i regionalnie ubrana góralka zapraszają do skorzystania z atrakcji Nocy Muzeów.