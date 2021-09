Wadowice. Mieszkańcy 16 nieruchomości blokują budowę nowej drogi, która ma odkorkować miasto

Wadowice chcą rozwiązać problem korków w centrum oraz na drogach krajowych nr 28 i 52 przy wjazdach do miasta. Magistrat za 3,5 mln zł z rządowej dotacji postanowił przedłużyć ulicę Spółdzielców w taki sposób, by była skrótem na rynek. Urzędnicy tłumaczą, że miasto potrzebuje nowych objazdów, które odkorkują centrum miasta. Obecnie brak płynności przejazdu to tutaj duży problem dla kierowców.

Przeciskanie się przez nieduże przecież Wadowice czasem trwa nawet i godzinę - przyznaje Jacek Powroźnik, kierowca firmy kurierskiej. Taka inwestycja jest bardzo potrzebna i mam nadzieje, że nowa droga zostanie wybudowana jak najszybciej, bo w korkach tracę tylko czas i paliwo, a klienci wkurzają się, gdy paczki nie docierają do nich w porę

- dodaje.

Nowa droga ze wzgórza na rynek

Nowa droga ma połączyć Aleję Wolności prowadzącą do parku miejskiego z Aleją Matki Bożej Fatimskiej, która z kolei prowadzi do drogi krajowej nr 28 w kierunku Suchej Beskidzkiej. Łącznikiem pomiędzy tymi traktami ma być ulica Spółdzielców. Kończy się ona obecnie na wzniesieniu nad miastem. Dobudowana ulica przecinałaby wzgórze i kończyła się praktycznie tuż przy wadowickim rynku. Urzędnicy podczas przebudowy drogi chcą także przedłużyć ją aż do skrzyżowania Alei Matki Bożej Fatimskiej z ulicą Poprzeczną. Tu miałoby powstać rondo. Dodatkowo ulica Poprzeczna po zmianach stałaby się dwukierunkowa i pozbawiona miejsc parkingowych.