Wadowice. Nie da się sprzedać starego szpitala. Mieszkańcy chcą tu parku, urzędnicy biur

Zarząd Powiatu Wadowickiego wkrótce ma podjać decyzję w tej sprawie a propozycję przedstawić radnym.

Mieszkańcy Wadowic chcą natomiast wyburzenia starych pawilonów ale pd warunkiem zagospodarowania gruntów np. na park.

Może starostwo wyceniło by ten budynek realnie i pozbyło by się problemu za na przykład dwa miliony? Chcą 5 mln zł a pieniądze zamiast na inne wydatki pójdą na utrzymanie przez kolejne lata , bo i tak go nie sprzedadzą tego a koszty adaptacji budynku na potrzeby kolejnych instytucji też poniosą podatnicy