Wadowice, Zawoja. Turysta ze Śląska przewrócił się na spacerze w lesie. Policjanci eskortowali go do szpitala

Do zdarzenia doszło w późne niedzielne popołudnie (29.08.2021). Wszystko zaczęło się od, z pozoru niegroźnego upadku podczas spaceru górską ścieżką po lesie w Zawoi (pow. suski).

Podczas tej wycieczki turysta upadł na kamień i doznał urazu barku oraz ogólnych potłuczeń. Wraz z żoną postanowił, że w takiej sytuacji wróci do siebie, do domu na Śląsku i tam wydobrzeje. Sytuacja zrobiła się jednak niebezpieczna, gdy w trakcie jazdy do domu mężczyzna zaczął tracić przytomność.

Źle się czuł, wyraźnie słabł

relacjonowała jego małżonka.

Małżonkowie akurat przejeżdżali drogą krajową nr 28 w kierunku Wadowic. Kobieta podjechała więc do patrolu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, który stał akurat przy krajówce w miejscowości Mucharz, nieopodal Jeziora Mucharskiego.