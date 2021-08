Wieczysta Kraków. Czy Bruk-Bet Nieciecza może pokrzyżować Wieczystej plany awansu do III ligi?

Bruk-Bet II w bardzo mocnym składzie

Podczas gdy w IV lidze krakowsko-oświęcimskiej brylują Radosław Majewski, Sławomir Peszko i spółka, w grupie wschodniej IV-ligowe mecze piłkarzami z dużo wyższej półki nasyca Bruk-Bet Termalica. Ostatnio z Wolanią Wola Rzędzińska (6:0) w ekipie rezerw "Słoni" zagrało sześciu zawodników, którzy w tym sezonie pojawili się także w ekstraklasie, m.in. Piotr Wlazło, Marcin Wasielewski, Paweł Żyra czy Michal Bezpalec, a także przypisany już na stałe do II drużyny Vlastimir Jovanović.

To skład bombowy jak na IV ligę, a klub z Niecieczy bez problemu jest w stanie wystawić drużynę, która w konfrontacji z Wieczystą będzie uchodzić za faworyta. Pytanie: czy tak mocną II drużynę Bruk-Bet będzie mógł wystawić w czerwcu 2022 r. pod koniec IV-ligowego sezonu i ewentualnie w barażach, jeśli się do nich zakwalifikuje? Sprawdziliśmy. Kluczem do odpowiedzi jest uchwała zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 25 czerwca 2020 r. (zmieniająca uchwałę z 2008 roku), która precyzuje warunki, pod jakimi profesjonalni zawodnicy mogą występować w drużynach rezerw swoich klubów.