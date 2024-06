Wielki pożar tuż przy granicy województwa śląskiego z małopolskim. Służby wojewody Krzysztofa Jana Klęczara reagują

Tuż po godz. 8.00 Dziennik Zachodni poinformował o tym, że akcja gaśnicza została zakończona, a strażacy cały czas kontrolują jeszcze pogorzelisko, aby nie powstały wtórne zapłony. Aktualnie nie jest jeszcze znana przyczyna pożaru. Nie było osób poszkodowanych.

- Akcja była trudna ze względu na butle z acetylenem. Nasze działania musiały być mocno ukierunkowane na to, by je zabezpieczyć, żeby nie doszło do ich wybuchu. Dodatkowym problemem była bardzo wysoka temperatura powstała ze względu na bardzo dużą ilość materiału palnego - oleju napędowy - mówił w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim st. kpt. mgr inż. Krystian Biesiadecki.