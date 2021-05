Wisła Kraków Amp Futbol. Młodzi piłkarze ampfutbolowi na stadionie przy ul. Reymonta

Zgrupowanie na stadionie Wisły wpisuje się w ogólnopolski program Junior Amp Futbol. Cały projekt polega na bezpłatnych, regularnych i profesjonalnych zgrupowaniach piłkarskich, również na udziale w zawodach, meczach międzynarodowych itp. W tego typu zgrupowaniach mogą wziąć udział zawodnicy z całej Polski wraz z opiekunami.

Krakowskie zgrupowanie zaplanowano na 29-30 maja. Młodzi ampfutboliści przez dwa dni będą mogli zagrać na murawie stadionu Wisły, ale również zostaną zorganizowane dla nich warsztaty medialne, a obiad zjedzą w Loży Prezydenckiej.

- To zgrupowanie to ogromna szansa na rozpoczęcie przez najmłodszych przygody z tą odmianą piłki nożnej - mówi Krystian Kapłon, napastnik drużyny ampfutbolowej Wisły Kraków. - Celem zgrupowania w Krakowie jest zachęcenie dzieci i rodziców z Małopolski do spróbowania gry w amp futbol. Jako Wisła pragniemy otworzyć sekcję juniorską, dlatego zachęcamy do wspólnego treningu u boku naszych zawodników.