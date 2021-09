Wisła Kraków gra na jubileusz Garbarni czyli Mecz Mistrzów Polski

Przypomnijmy, że atrakcje na stadionie przy ul. Rydlówka rozpoczną się już o godz. 14, gdy oldboje Garbarni zagrają z reprezentacją Krakowa, w składzie której zagra wielu byłych mistrzów Polski z braćmi Pawłem i Piotrem Brożkami czy Arkadiuszem Głowackim na czele.

A później dojdzie już do spotkania pierwszych drużyn Garbarni i Wisły, dla których będzie to nie tylko święto, ale również okazja do przygotowań do kolejnych ligowych meczów. Garbarnia w ten weekend miała według terminarza grać drugoligowe derby z Hutnikiem. W związku z meczem z Wisłą, to starcie przełożono najpierw na 7 września, a ostatecznie na 15 września na godz. 16. Wcześniej „Brązowi” podejmą na swoim stadionie Pogoń Siedlce, z którą zagrają 10 września o godz. 16.