Wisła Kraków. Oto skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Górnikiem Zabrze Bartosz Karcz

Skomplikowała się nieco sytuacja kadrowa w Wiśle Kraków przed meczem z Górnikiem Zabrze, zaplanowanym na sobotę 16 października na godz. 17.30. Trener Adrian Gula nie będzie mógł skorzystać z podstawowych do tej pory piłkarzy, czyli Konrada Gruszkowskiego (kartki) i Aschrafa El Mahdiouiego (kontuzja plus kartki). Grać nie mogą też Jakub Błaszczykowski i Stefan Savić. To wszystko sprawiło, że wyjściowa jedenastka na mecz z Górnikiem jest trochę zaskoczeniem. Skład prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.