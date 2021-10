Ostatnia droga byłego bramkarza m.in. małopolskich klubów, w tym Cracovii, Jacka Felscha [ZDJĘCIA]

Jacek Felsch - tragiczny wypadek

Jacek Felsch zginął 2 października 2021 roku w wypadku na zakopiance. Miał 47 lat. Do tragedii doszło w Głogoczowie, nieopodal stacji BP, około godz. 20.30. Jacek Felsch wracał z piłkarskiego turnieju oldbojów. Podwieźli Go koledzy. Wysiadł z auta i wszedł na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Został przetransportowany do szpitala helikopterem, ale nie udało się Go uratować.