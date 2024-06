Wiszące ogrody w Krakowie jeszcze piękniejsze niż rok temu. Ten kwietny balkon zachwyca Piotr Rąpalski

Zarząd Zieleni Miejskiej znów pokazuje i promuje zielony kwietny balkon na jednym z budynków Krakowa. Pisaliśmy o nim rok temu, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. ZZM zachęca innych do tworzenia takich oaz na balkonach, bo to i estetyczne i proekologiczne, choć trzeba włożyć nie lada wysiłku, by uzyskać efekt widoczny na zdjęciach.