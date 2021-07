Woda z zatkanych przepustów zalewa domy w Hańczowej. Na pomoc pojechali strażacy [ZDJĘCIA, VIDEO] Halina Gajda

To już kolejny raz w tym tygodniu, gdy woda zalewa domy w Hańczowej. Najpierw we wtorek (29 czerwca) po ulewnej popołudniowej burzy. Dzisiaj powtórka – zbyt mały przepust przy drodze w kierunku Skwirtnego nie pomieścił opadów. Znowu doszło do podtopień. Po ulewnych opadach w Regietowie Wyżnym, z koryta wystąpił potok Regetówka. Na co dzień woda w nim jest ledwie widoczna. Teraz tworzy kilkunastometrowe rozlewiska.