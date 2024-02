Wodorowy, przegubowy Solaris będzie testowany przez MPK w Krakowie

Ten niskopodłogowy autobus przegubowy miał swoją premierę w 2022 roku. Podobnie jak w przypadku krótszej wersji - która już była testowana na ulicach Krakowa - również w tym pojeździe głównym źródłem energii jest wodór. Jak wskazuje MPK, wszystkie pojazdy są całkowicie bezemisyjne, a jedyną substancją wydzielaną podczas jazdy jest woda lub para wodna. Autobusy są dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach. Posiadają klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej.

Do tankowania wodoru w MPK SA w Krakowie służy mobilna stacja ORLEN Południe, zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie. Jest to pierwsza mobilna stacja do tankowania wodoru w Polsce.