Wojnicz. Pijany mężczyzna awanturował się w kościele pw. Świętego Wawrzyńca. Interweniowali policjanci

Awantura w kościele pod Tarnowem

Mężczyzna wszedł do kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Wojniczu, gdy odbywała się spowiedź, a wewnątrz świątyni znajdowało się kilkudziesięciu wiernych, w tym dzieci. Mieszkaniec powiatu tarnowskiego podszedł do jednego z konfesjonałów i wyglądało na to, że chce skorzystać z sakramentu pokuty. Jednak zamiast tego hałasował oraz wykrzykiwał obraźliwe i wulgarne słowa. Miał przy tym włączone dźwięki w telefonie.

Interwencja policji w kościele w Wojniczu

Mężczyzna nie reagował na upomnienia i prośby opuszczenia kościoła więc na miejscu interweniowała policja, która wyprowadziła go na zewnątrz. Okazało się, że mężczyzna jest pijany. 43-latek miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.

Obecnie policjanci z wojnickiego komisariatu prowadzą dochodzenie w sprawie złośliwego przeszkadzania w sprawowaniu aktu religijnego. To przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do dwóch lat.