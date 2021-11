Wójt Słopnic z wielką podwyżką. Kwota robi wrażenie. „Różne odczucia społeczne”

Miesięczne wynagrodzenie wójta Słopnic wzrosło zatem do kwoty 19 tys 470 zł brutto (do tej pory po obniżce w 2018 roku z rozporządzenia premiera była to kwota 10 tys 180 zł brutto). Podjęta uchwała weszła w życie w dzień jej przyjęcia, ale mając zastosowanie od 1 sierpnia br. Oznacza to, że wójtowi Adamowi Sołtysowi przysługuje też wyrównanie za trzy poprzednie miesiące pracy oraz za listopad.

– W zasadzie to nie wiem czy jest sens komentować tę sprawę, ale prawda jest taka, że od trzynastu lat nie mieliśmy żadnych podwyżek. Mało jest zawodów, gdzie przez ten czas nie doszło do zmian pensji – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” wójt Adam Sołtys.

– Za to trzy lata temu obniżono nam pobory o 20 procent. Myślę, że jest to normalna kolej rzeczy, zgodnie ze zmianami w przepisach, rada musiała pochylić się nad tą uchwałą. Jeżdżę swoim samochodem, nie mam zastępcy, nie czuję się wyróżniony. To praca nie na osim godzin, z zajętymi sobotami i niedzielami. Mówiąc wprost, mamy wydłużony czas pracy. Oczywiście ta podwyżka jest wysoka, ale warto pamiętać również o tym, że mimo obniżki zarobków sprzed trzech lat, pracowaliśmy nadal z takim samym zaangażowaniem, nikt wówczas nie protestował, wkładaliśmy sporo czasu i wielkie chęci w tę pracę i robimy to nadal – dodaje.