Wrześniowe party w Alfa Club Tarnów. Tak się bawią czarujące kobiety i przystojni panowie w klubie przy ul. Staszica. Mamy zdjęcia! Robert Gąsiorek

W minioną sobotę (16 września) w Alfa Club Tarnów odbyła się impreza pod hasłem "Moving to the beat". Do najpopularniejszego klubu w mieście znów ściągnęły tłumy imprezowiczów, nie tylko z Tarnowa, ale i całego regionu. Wszystkim towarzyszyła wspaniała atmosfera. Parkiet tanecznych praktycznie przez całą noc był wypełniony po brzegi. Zabawa była nieziemska. Zobaczcie sami!