Wyjątkowe ciasta na Wielkanoc: czekoladowa pascha, mazurek orzechowy i tort miodowy z kremem [PRZEPISY]

Przepisy na wyjątkowe ciasta na Wielkanoc 2024. Co powiecie na czekoladową paschę, orzechowego mazurka lub tort miodowy? Wszystkie łatwe w przygotowaniu, efektowne i wyjątkowe. Zobaczcie przepisy.

Czekoladowa pascha na Wielkanoc [PRZEPIS]

Czekoladowa pascha na Wielkanoc. Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 30 minut + czas oczekiwania: 12 godzin

Liczba porcji: 12 Składniki:

Masa serowa: 800 g dobrego, gęstego twarogu sernikowego (bez zagęszczaczy)

4/5 kostki do pieczenia Kasia (200 g)

5 ugotowanych na twardo żółtek jajek (rozmiar L)

200 g cukru pudru

100 g gorzkiej czekolady

1 łyżka kakao

100 g złotych rodzynek

100 g suszonych moreli

100 g białej czekolady Wierzch: 1 polewa z białej czekolady Sposób przygotowania:

1. Kasię roztop w rondelku razem z czekoladą, dodaj kakao i dokładnie wymieszaj.

2. Masę przelej do miski, dodaj cukier puder, przetarte przez sito żółtka jaj i ser, wymieszaj wszystko mikserem.

3. Białą czekoladę zetrzyj na tarce, morele pokrój w kostkę. Czekoladę i bakalie dodaj do masy i wymieszaj.

4. Miskę wyłóż podwójnie złożoną gazą i włóż do niej przygotowaną masę. Odstaw do lodówki najlepiej na całą noc. Polewę rozpuść w kąpieli wodnej, wylej na papier do pieczenia i odłóż do lodówki.

5. Paschę ułóż na paterze, wyjmij z misy, usuń gazę. Stwardniałą polewę połam na kawałki i udekoruj nimi paschę. Kawałki polewy możesz przykleić do paschy smarując je odrobiną rozpuszczonej polewy.

Mazurek orzechowy na Wielkanoc [PRZEPIS]

Mazurek orzechowy na Wielkanoc. Czym byłyby święta bez naszego polskiego mazurka? To ciasto bardzo proste do przygotowania i wyjątkowo smaczne! Pamiętaj, by zadbać o odpowiednie składniki i dekorację. Składniki:

Ciasto: 1/2 szklanki cukru (125 g)

1 szklanka mąki (170 g)

1,5 szklanki zmielonych orzechów (180 g)

1 kostka do pieczenia Kasia

1 jajko

1 łyżka kwaśnej śmietany Masa: 3/5 kostki Kasia (150 g)

3/4 szklanki cukru pudru (150 g)

3/4 szklanki mleka w proszku (75 g)

2 łyżki wody

migdały oraz wiśnie kandyzowane do dekoracji

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Do miski wrzuć wszystkie składniki i wymieszaj je za pomocą miksera.

Na posypaną mąką stolnicę wyłóż ciasto i szybko je wyrób. Zawiń w folię i pozostaw w lodówce na 30 minut.

Schłodzone ciasto lekko rozwałkuj i przełóż do prostokątnej blachy o wymiarach 22 x 27 cm.

Ciasto nakłuj widelcem i piecz przez ok. 20 minut w temp. 180°C.

Masa:

Rozpuść kostkę Kasia w rondelku, dodaj cukier puder, wodę i mleko w proszku.

Mieszaj do momentu połączenia się składników. Masa powinna być gęsta i gładka.

Jeszcze ciepłą masę wyłóż na upieczone ciasto i równomiernie ją rozprowadź po całej powierzchni. Pozostaw na chwilę do zastygnięcia.

Udekoruj mazurka orzechami oraz suszonymi i kandyzowanymi owocami.

Tort miodowy z kremem [PRZEPIS]

Tort miodowy z kremem. Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 1 godzina + czas oczekiwania: 4-5 godzin

Liczba porcji: 12

Składniki:

Biszkopt miodowy: 500 g mąki

60 g kostki do pieczenia Kasia

100 g kwaśnej śmietany

100 g cukru pudru

2 jajka (rozmiar M)

100 g miodu

10 g proszku do pieczenia

10 g sody oczyszczonej Krem: 1 opakowanie budyniu waniliowego (40 g)

3 żółtka jajka (rozmiar M)

100 g cukru

1 opakowanie cukru waniliowego (10 g)

600 ml mleka

1 kostka do pieczenia Kasia (250 g)

150 g cukru pudru Poncz: 20 ml mleka

1.5 łyżki rumu Sposób przygotowania:

Biszkopt:

Kasię, cukier puder i miód gotuj w kąpieli wodnej, aż masa zgęstnieje. Odstaw do lekkiego przestygnięcia. Po kilku minutach dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą.

Dodaj śmietanę i wyrób ciasto. Przykryj i pozostaw do odpoczęcia na 30 minut.

Następnie podziel ciasto na 5 równych części i każdą z nich rozwałkuj na okrąg o średnicy 23 cm i grubości 2 mm. Każde kółko ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i nakłuj widelcem.

Piecz w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C przez około 8-10 minut, aż ciasto będzie złote.

Krem:

Wymieszaj żółtka z 1/3 mleka i proszkiem budyniowym.

Resztę mleka zagotuj z cukrem i cukrem waniliowym, dodaj masę żółtkową i cały czas mieszając doprowadź krem do wrzenia, masa powinna zgęstnieć.

Do masy dodaj połowę kostki do pieczenia Kasia i dokładnie wymieszaj. Pozostaw do całkowitego wystygnięcia. Pozostałą Kasię ubij, dodaj krem waniliowy i ponownie ubij wszystko na puszysty krem.

Upieczone krążki biszkoptu nasącz ponczem i posmaruj kremem waniliowym. Przykryj kolejną warstwą biszkoptu. Z każdą warstwą postępuj tak samo.

Jeśli zostało trochę kremu, posmaruj nim boki tortu. Pozostaw w lodówce na co najmniej 4-5 godzin.

Posyp cukrem pudrem, udekoruj drażetkami lub innymi ozdobami.

