Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 18.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Zbrojarzy 89, 92, 92A, 93

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Dobrego Pasterza 56 i plac budowy

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Chmiela 1

22.09 od godz. 7:30 do 14:00

Kraków ulica Ważewskiego 66A

22.09 od godz. 8:00 do 13:00

Ojcowska 47A, Stawowa: 187 do 203, 184 do 212, 216 do 240A oraz 237 i okolice

23.09 od godz. 8:00 do 13:30

Nowy Sącz

w Nowym Sączu ulice: Kochanowskiego, numery parzyste: od 10 do 18, Polna, Zacisze, Dwernickiego numery: 8, 12, 12A oraz Żywiecka 11 i 13.

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od Cmentarza do okolic Miodowej, Jasna, Nowowiejskiego, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Librantowska, Jodłowa, Stobieskich, Księżycowa, Brenerów, Tęczowa, Świt, Promienna, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.09 od godz. 6:00 do 7:00