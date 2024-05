Kraków ma nowego prezydenta. Aleksander Miszalski oficjalnie przejął władzę z rąk Jacka Majchrowskiego

We wtorek, 7 maja, wybrany w niedawnych wyborach na prezydenta Krakowa Aleksander Miszalski oficjalnie przejął władzę w mieście z rąk prof. Jacka Majchrowskiego, który podwawelskim grodem rządził przez niespełna 22 lata. Nowy prezydent zapowiedział zmiany, ale ewolucyjne, a nie rewolucyjne i chęć współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi oraz mieszkańcami.

- Chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić się do krakowianek i krakowian i jeszcze raz bardzo serdecznie wam podziękować za ten wybór. To dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, w tym święcie demokracji, również tym, którzy głosowali na moich kontrkandydatów, bo szanuję każdy wybór - powiedział Aleksander Miszalski już po tym jak Jacek Majchrowski przekazał mu insygnia władzy w Krakowie, w tym prezydencki łańcuch. − Mam świadomość mojej odpowiedzialności, mam świadomość ciężkiej pracy, która mnie czeka. To naprawdę honor i zaszczyt uzyskać państwa zaufanie – dodał Aleksander Miszalski. Złożył gratulację wszystkim radnym, którzy w tej kadencji zasiedli w Radzie Miasta Krakowa. Podziękował również ustępującemu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu, zwrócił uwagę na to, jak Kraków zmienił się przez ponad dwie dekady jego urzędowania.

- Obejmowałem urząd prezydenta dwadzieścia jeden i pół roku temu. To dużo czasu, prawie całe pokolenie. Mieszkańcy Krakowa powierzyli mi ten urząd pięciokrotnie. Muszę powiedzieć, że to bardzo dobry okres, bo to pozwala na zrobienie inwestycji i projektów, które muszą być rozciągnięte na lata. Udało się bardzo wiele, ale oczywiście zawsze można czuć pewien niedosyt − powiedział prezydent Jacek Majchrowski. Dodał, że udało mu się zrealizować zdecydowaną większość planów. - Zostawiam miasto w bardzo dobrym stanie. Miasto, w którym 98 proc. mieszkańców czuje się bezpiecznie, 93 proc. ma piętnaście minut do najbliższego terenu zielonego. To miasto, które się rozwija, które w ciągu tych dwudziestu lat powiększyło się oficjalnie o ponad 60 tysięcy osób. To miasto, w którym chce się żyć, miasto z niemal zerowym bezrobociem - dodał prof. Jacek Majchrowski.

Swojemu następcy życzył, żeby udawało mu się zrealizować zamierzenia. - Można budować miasto niezależnie od poglądów i przynależności politycznej - na trwałych fundamentach. Zostawiam cały zespół fachowców w urzędzie, jednostkach, spółkach – osoby, które naprawdę wiedzą, co robią i do których można mieć pełne zaufanie. Życzę, żeby się panu dobrze z nimi współpracowało - podkreślił prof. Jacek Majchrowski. Przyznał, że nie tak łatwo rozstać się z pracą w urzędzie i wieloletnimi współpracownikami. - Jest nostalgia, ale jakoś się z tego otrząsnę - powiedział prof. Jacek Majchrowski. Jakie ma plany na najbliższy czas? - Mam bardzo skomplikowany plan. Mianowicie zamierzam nic nie robić - wyznał kończący urzędowanie prezydent. Uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta odbyła się podczas wtorkowej (7 maja) inauguracyjnej sesji Rady Miasta Krakowa IX kadencji. Podczas posiedzenia odbyło się też ślubowanie nowo wybranych radnych miasta. Na przewodniczącego RMK wybrano radnego Koalicji Obywatelskiej Jakuba Koska. Wiceprzewodniczącymi zostali Iwona Chamielec (Koalicja Obywatelska), Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość) i Łukasz Maślona (Kraków dla Mieszkańców).

Nowy prezydent Krakowa zapowiedział ewolucję, a nie rewolucję

W kwietniowych wyborach na prezydenta Krakowa kandydat Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski w I turze zajął pierwsze miejsce z wynikiem 37,21 proc. głosów, w II turze pokonał Łukasza Gibałę (Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców), uzyskując 51,04 głosów.

- Mam nadzieję, że będzie to kadencja pokoju, dialogu, współpracy, wsłuchiwania się w głosy wszystkich mieszkańców, bo wiemy, że w drugiej turze prawie połowa zagłosowała na innego kandydata - mówił Aleksander Miszalski. - Proponuję dla Krakowa zmianę, która będzie rozsądna, wyważona, ewolucyjna, a nie rewolucyjna. Są obszary, które trzeba będzie poprawić. Są nowe wyzwania.

Wśród tematów, na które zwrócił uwagę nowy prezydent, znalazły się między innymi kwestie demografii, urbanizacji, konieczności ustawy metropolitalnej regulującej obszary związane na przykład ze smogiem, transportem czy kwestiami planistycznymi. Wymienił także potrzebę inwestycji w komunikację publiczną, w metro, Szybką Kolej Aglomeracyjną, system parkingów park&ride, nowe drogi oraz ścieżki rowerowe. Zwrócił uwagę na wyzwania w kontekście środowiska i klimatu, troskę o zieleń, potrzebę zmierzania do neutralności klimatycznej – w działania będące w kompetencjach rządu, w które musi angażować się samorząd.

Kolejny priorytet wskazany przez nowego prezydenta Krakowa to rozsądne planowanie przestrzenne i powiązane z tym kwestie budowania nowych mieszkań − zarówno w zakresie budownictwa społecznego, jak też komercyjnego. Nawiązał też do kwestii współpracy z uczelniami i przyciągania studentów do miasta. Aleksander Miszalski zwrócił uwagę także na plany rozwoju krakowskiej gospodarki, tworzenia odpowiednich warunków do działania branży BPO (Business Process Outsourcing) / SSC (Shared Services Center) i lokalnych firm usługowych, a także na dbanie o innowacyjny przemysł oraz zrównoważoną turystykę. Nowy prezydent podkreślił konieczność rozwijania polityki senioralnej, znaczenie krakowskiej kultury i wspomniał o planach działań w tym obszarze, zwrócił też uwagę na wyzwania w zakresie edukacji i kwestie sportu. Mówił także o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń z zewnątrz. − Sposób wprowadzania tych zmian jest bardzo ważny. Mieszkańcy będą maksymalnie uczestniczyć w tych procesach. Jestem zwolennikiem partycypacji na wszystkich szczeblach. Będziemy rozwijać budżet obywatelski, rady dzielnic, narzędzia konsultacyjne. Damy mieszkańcom jak najwięcej głosu. Jestem też zwolennikiem pełnej przejrzystości i transparentności − taki urząd gwarantuję, taki Kraków gwarantuję – zadeklarował Aleksander Miszalski.

Nowy prezydent nawiązał też do sposobów pozyskiwania środków na realizację planów i dbania o budżet miasta. − Kraków nie powinien porównywać się z Wrocławiem, Poznaniem czy Gdańskiem. Chciałbym, żebyśmy mieli większe aspiracje. Są takie miasta jak Mediolan, Monachium, Wiedeń − miasta, które łączą turystykę i przemysł ze świetnymi systemami transportowymi, bardzo wysoką jakością życia mieszkańców, która wyraża się w indeksach zadowolenia. To jest mój cel. I chciałbym, żeby taki był nasz cel. To cel ambitny, ale myślę, że realny. Chciałbym państwa zaprosić do współpracy i do tworzenia „Krakowa Przyszłości” – zaapelował na koniec prezydent Aleksander Miszalski. Przyznał, że potrzebuje miesiąc, dwa na spotkania, rozmowy z pracownikami urzędu i nie zamierza w tym czasie podejmować spektakularnych decyzji. Na to może przyjść czas w okresie wakacyjnym. Zaznaczył jednak, że pierwsze wnioski, konkrety przedstawi za około tydzień. Po złożeniu ślubowania mógł już przejść do prezydenckiego gabinetu, w którym ma urzędować przez najbliższe pięć lat.

Będzie mógł liczyć na wsparcie klubu Koalicji Obywatelskiej w RMK, który ma większość głosów. Na pierwsze decyzje prezydenta oczekują radni z opozycji. - Zobaczymy, jak będzie rządził. Jak będzie źle rządził, to będziemy go bombardować krytyką. Mam nadzieję, że będzie otwarty na współpracę, realizowanie naszych postulatów programowych. Mamy zamiar w najbliższym czasie złożyć uchwały, dotyczące wykupu terenów zielonych pod parki XXL oraz modyfikacji uchwały krajobrazowej, tak by dotyczyła też polityków i w kolejnych wyborach nie można było zalewać miasta taką liczbą plakatów, które szpecą nasze miasto - skomentował radny Łukasz Gibała, lider klubu Kraków dla Mieszkańców. Radny PiS Michał Drewnicki powiedział: - Skoro Koalicja Obywatelska ma większość, to nie musi się liczyć ze zdaniem innych. Jest więc pytanie, czy te ładne słowa, hasła, obietnice nowego prezydenta związane ze współpracą ze wszystkimi środowiskami będą wcielone w życie, czy dzień po zaprzysiężeniu o nich zapomni. Nie wiemy tego. Zobaczymy, jak będzie. Liczymy, że w pierwszej kolejności nowy prezydent zajmie się planem ogólnym dla Krakowa, aby w końcu skończyć z patodeweloperką w Krakowie. Chodzi o to, aby ten najważniejszy dokument planistyczny został przygotowany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, bez sprzyjania interesom deweloperów.

Były radny dzielnicy, miasta i poseł

Nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ma 43 lata. Urodził się w Krakowie. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Ukończył następnie trzy krakowskie uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (kierunek stosunki międzynarodowe), Uniwersytet Jagielloński (kierunek socjologia) oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (kierunek turystyka i rekreacja). W 2024 roku na podstawie rozprawy "Specyfika zachowań turystów korzystających z usług krakowskich hosteli" uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Aleksander Miszalski od 2009 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej. W 2010 roku wszedł w skład jej zarządu w Krakowie, a w 2016 roku został przewodniczącym partii w mieście. W 2017 roku objął funkcję przewodniczącego PO w województwie małopolskim.

W przeszłości Aleksander Miszalski był krakowskim radnym Dzielnicy I Stare Miasto, a także radnym miejskim. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku uzyskał mandat posła IX kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W wyborach w październiku 2023 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W listopadzie tego samego roku został ogłoszony kandydatem PO w zapowiedzianych na wiosnę 2024 wyborach na prezydenta Krakowa, które wygrał. Wyniki II tury wyborów samorządowych

