Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości w regionie. Łukasz Kmita nie otrzymał większości i nie został marszałkiem Małopolski

W porządku obrad I sesji Sejmiku znalazły się m.in. punkty: wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, wybór przewodniczącego Sejmiku, wybór wiceprzewodniczącego Sejmiku.

Na przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego został wybrany większością głosów Jan Tadeusz Duda z PiS, ojciec prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jest profesorem nauk technicznych, profesorem zwyczajnym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Był przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego po[rzedniej, VI kadencji.

- Jestem wzruszony faktem, że byłem jedynym kandydatem na przewodniczącego. Chciałbym, żeby ta kadencja upłynęła nam tak jak poprzednia, czyli na merytorycznej, rzeczowej dyskusji. Jeżeli było coś dobrego, to to kontynuowaliśmy, jeżeli nie było za dobrze, to korygowaliśmy, wprowadzaliśmy nowe rzeczy. Oczywiście, krytyka zawsze jest potrzebna. Chciałbym, aby na pierwszym miejscu było budowanie wspólnoty - podkreślił Jan Tadeusz Duda.