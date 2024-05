Kraków świętuje. Trwają patriotyczne obchody 3 Maja. W centrum odbyła się defilada

Obecna była grupa rekonstrukcyjna z XVII wieku Podolskiego Regimentu Odprzodowego w strojach historycznych.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu Jana Matejki. Tam, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odśpiewany został hymn narodowy. Wykonana została salwa honorowa i dokonano uroczystej zamiany warty. Odczytany został także Apel Pamięci.

– Wspominamy tych, którzy budowali wielkość naszej Ojczyzny. To właśnie ich nazwiska przywoływane są podczas uroczystości. To im oddajemy cześć, mówiąc: Chwała Bohaterom! To spuściznę ich pracy chcemy nieść i podtrzymywać idee, którym byli wierni. Przypominają nam także o wartości, jaką jest wolność i demokracja. To one zapadają szczególnie w nasze serca w dniu, kiedy wspominamy uchwalenie pierwszej w Europie ustawy zasadniczej – mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.