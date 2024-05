20 lat Polski w Unii Europejskiej. W Krakowie zrealizowano ponad 420 projektów. Dofinansowanie unijne wyniosło ponad 5 mld zł Aleksandra Łabędź Piotr Tymczak

Obchody 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej są okazją do podsumowania ostatnich dwóch dekad finansowego unijnego wsparcia przedsięwzięć w Krakowie. W tym czasie zrealizowano pod Wawelem ponad 420 projektów za blisko 10 mld zł, z czego ponad 5 miliardów zł pochodziło ze środków unijnych. Dofinansowanie z UE wyniosło ponad 55 proc. Przejdź do GALERII, by zobaczyć najważniejsze zadania zrealizowane w Krakowie dzięki unijnym pieniądzom.