Gorące kartofle dla nowego prezydenta Krakowa. Oto pięć ważnych decyzji, które Aleksander Miszalski musi podjąć już na początku kadencji

Miszalski jeszcze w 2019 roku, jako radny dzielnicowy, wnioskował o utworzenie w magistracie takiej funkcji. Natomiast podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej deklarował: - Gdybym został prezydentem, to zrealizuję ten postulat. „Nocny burmistrz” to rozwiązanie, które sprawdza się w wielu krajach zachodnich, takich jak np. Praga, Tuluza, Amsterdam. W Krakowie brakuje organu, który koordynuje tzw. gospodarkę nocną. Każdy turysta, który przyjeżdża do Krakowa jest ważny, zostawia tu pieniądze, daje zarobić mieszkańcom, do miasta trafiają wpływy z podatków. Trzeba jednak dbać o komfort życia krakowian. Mamy w centrum Krakowa problem przykładowo z pub crawl`ami, których uczestnicy nocą chodzą po ulicach i hałasują. Mieszkańcy od lat zgłaszają uwagi w tym zakresie, a straż Miejska nie dysponuje odpowiednią liczbą patroli, by zabezpieczyć wszystkie miejsca.