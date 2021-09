Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 23.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Ojcowska 47A, Stawowa: 187 do 203, 184 do 212, 216 do 240A oraz 237 i okolice

23.09 od godz. 8:00 do 13:30

Kraków Tyniec ul. Bolesława Śmiałego

28.09 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Rumiankowa, Żółwia

28.09 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Pustynna 19

28.09 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Rumiankowa od nr16, Kłosowa

28.09 od godz. 13:00 do 16:00

Kraków ul. Sitowiny, Narcyza Wiatra, Igołomska od nr 33 do 50, Wyciąska 3, 3a

29.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Igołomska od przebudowywanego Wiaduktu kolejowego w kierunku Pleszowa

29.09 od godz. 8:00 do 14:00