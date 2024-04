Poprad Muszyna pikuje w dół. Wygrane Barciczanki i Limanovii. Prezes Sułkowski: tak być nie może!

W weekend muszynianie prowadzeni przez trenera Pawła Batkiewicza doznali trzynastej porażki w bieżącym sezonie. Ekipa z uzdrowiska uległa na własnym stadionie Orłowi Ryczów aż 0:4. Już w 5. minucie gracze wicelidera prowadzili po trafieniu Boćka, ten sam piłkarz podwyższył na 2:0 w 26. minucie. W drugiej połowie mający już mecz pod kontrolą Orzeł dołożył dwa kolejne trafienia – w 70. minucie trafił Szewczyk, a w 87. Kura.

- Cóż można powiedzieć, zagraliśmy fatalnie… Jak byłem pozytywnie nastawiony po ostatnich meczach, tak teraz było źle. Doszło do rozmowy, kilku zawodników mocno mnie zawiodło, tak nie może być. Nie chcę osądzać sędziego, on jest od tego, by gwizdać. Mogę jednak ocenić zespół. Sytuacja robi się bardzo ciężka, wierzę w ten zespół, potrafi grać w piłkę. Ta obecna czwarta liga jest bardzo mocna. Oczekujemy, że w najbliższych meczach nasi piłkarze będą ciężko pracować, bo nie ma żartów – przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską” prezes Popradu Stanisław Sułkowski.