Sądecki artysta Mgr Mors przekaże fragment muralu z Węgierskiej youtuberowi Buddzie. „Inspiruje mnie”

Grafficiarz z Nowego Sącza Mgr Mors, prywatnie Mariusz Brodowski, postanowił przekazać fragment muralu z ul. Węgierskiej („Serial na Węgierskiej”) popularnemu youtuberowi Buddzie. Jak przyznaje pomysł zrodził się w jego głowie spontanicznie.

„To koniec muralu w Nowym Sączu, ale Budda będzie go miał na zawsze, dostanie fragment muralu” – przekazał profil „Sądecka Zajawka TV”, który towarzyszył sądeckiemu artyście w trakcie pracy.

Skąd pomysł, by fragment dzieła Morsa trafił do Buddy? - W tej chwili maluję już nowy mural, on pewnie jeszcze chwilę tutaj będzie, ale koparki działają, więc zapewne niedługo… - mówi nam Mors, z którym kontaktujemy się akurat w trakcie tworzenia.

Jak szybko dodaje twórca, sam Budda go inspiruje. - Ten pomysł wyszedł zupełnie naturalnie. Obserwuję działania Buddy w Internecie, inspiruje i motywuje mnie do działania. Chciałem dać mu coś od siebie. Chcę mu to przekazać, nie mam na to jakiegoś specjalnego planu. Po prostu mu to wyślę albo podaruję przy okazji – uśmiecha się nasz rozmówca. Obaj panowie mieli już ze sobą kontakt poprzez media społecznościowe.

Obecnie na Węgierskiej powstaje nowy mural. Będzie przedstawiał dwie sądeckie dziewczynki: Amelię Janus i Wiktorię Wróbel. - „Serial na Węgierskiej” to krótkotrwały projekt. Póki jest tutaj ściana, to na niej tworzę. Bardzo szkoda będzie mi opuścić to miejsce. Chciałbym mieć możliwość dalszego tworzenia tego typu. Byłoby super gdyby np. mieszkańcy Nowego Sącza pomogli mi w działaniach i zadeklarowali, że chcą nadal oglądać tę ścianę… Jeśli pojawi się tutaj większa powierzchnia to już nie będzie to samo, bo nie ukrywam, te aktualne wymiary pod murale nadają się najbardziej – komentuje artysta.

A kim jest Budda? Kamil Labudda to twórca kanału "Budda. TV", obecnie jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, mieszka w Krakowie. Na YouTube ma aż 2 mln 310 tys. tzw. subskrybentów. Lubi pomagać i wcale się z tym nie kryje. Niedawno zasłynął wrzuceniem do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 100 tys. zł w gotówce. Wcześniej „polski MrBeast" rozdał widzom swojego kanału ponad 1 mln zł, a także kilka samochodów. Jedno z aut, sporo warte zielone Audi RS6, trafiło w ręce Karola z Kąclowej.

"Serial na Węgierskiej" to cykl murali krótkotrwałych tworzony na ścianach pod mostem kolejowym przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. Od 2017 roku w tym miejscu co jakiś czas pojawiało się nowe dzieło sądeckiego artysty, które zazwyczaj treścią nawiązywało do aktualnych wydarzeń w mieście, kraju i za granicą.

