Ma być 50 tys. zł, a jest kilka. Kolejarz Stróże zbiera na remont stadionu. Kiedyś była tam 1. liga, dziś jest piąta

Kolejarz Stróże, obecnie dziewiąta drużyna piątej ligi małopolskiej wschodniej, czasy świetności ma za sobą, ale w tej miejscowości doskonale pamiętają rywalizację na boiskach 1. ligi. Dziś w tych rozgrywkach nie ma nawet Sandecji Nowy Sącz. Stróżanie na zapleczu ekstraklasy występowali od sezonu 2010/2011 do kampanii 2013/2014. Świetne dla tego małego klubu były zwłaszcza rozgrywki 2011/2012 – Kolejarz uplasował się wówczas na 4. miejscu w lidze wyprzedzając m.in. Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, Arkę Gdynia, Wartę Poznań czy wspomnianą Sandecję.

LINK do zrzutki

- Utworzyliśmy tę zbiórkę, by zadbać o nasz stadion. Ten z roku na rok starzeje się. Wizualnie odbiega od dzisiejszych standardów. Chcieliśmy zmobilizować kibiców, ogólnie lokalną społeczność we wspólnym celu. Wierzymy, że tę kwotę uda się osiągnąć. Zachęcamy wszystkich do wspierania naszych działań. Każda złotówka, każdy gest są cenne. Będziemy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc – przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Mirosław Matusik, prezes Kolejarza.

Jak informuje klub, zebrane środki zostaną przeznaczone na remont ogrodzenia wokół obiektu oraz na zagospodarowanie terenu przy rzece Białej Tarnowskiej. Celem jest utworzenie miejsca będącego dumą lokalnej społeczności, przyciągającego zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.