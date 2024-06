Niedźwiedź szaleje w okolicach Grybowa. Zniszczył ule w pasiece. "Nigdy nie widzieliśmy tutaj niedźwiedzia"

- Był u nas „pod Jaworzem”. W ub. tygodniu zniszczył dwa ule. To pierwszy raz, gdy nas odwiedził. Nie da się ukryć, że ta wizyta wywołała nasze zaskoczenie – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Jadwiga Chudzik ze stróżowskiej pasieki.

„Grybowski miś” lubi się przemieszczać, a warto wiedzieć, że niedźwiedzie biegają z prędkością ok. 50 km/h. Niedźwiedź prócz wizyty w okolicach majestatycznej kopuły Chełmu miał narozrabiać w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” w pobliskich Stróżach.

Rozmawiając z prezesem korzeńskiego Koła Myśliwskiego Lis, Piotrem Dąbrowskim, dowiedzieliśmy się, że widok niedźwiedzia w naszym regionie to naprawdę rzadki widok. Ten mimo że jest myśliwym już od pięćdziesięciu lat, nigdy osobiście nie spotkał tego drapieżnika.

- Byliśmy bardzo zaskoczeni tym zdjęciem. Mam trochę lat, poluję już 50, ale nigdy nie widzieliśmy tutaj niedźwiedzia. Można powiedzieć, że przyroda ciągle nas czymś zaskakuje. Pewnie zawitał do nas na chwilę i już go tutaj nie ma. Jeszcze wczoraj próbowaliśmy sprawdzić tropy, ale przez to, że jest sucho, nic nie było widać – mówił nam w maju.