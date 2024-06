Rozwiążą problemy Romów w Koszarach? Wojewoda powołał specjalny zespół

Już kilka lat temu rodziny zamieszkujące budynki, murowane domy z przyłączem do wody, kanalizacji i prądu, otrzymały prawomocne decyzje o konieczności rozbiórki. Do tej pory żadna z nich nie zastosowała się do nakazu.

Władze nie zamierzają odpuszczać i chcą rozwiązać wszelkie sporne kwestie. W poniedziałek 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. rozwiązywania problemów społeczności romskiej w Koszarach powołanego przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.