Radni zdecydowali ws. pensji dla starosty limanowskiego. Jest maksymalna

- Będąc wójtem pokazałem, że na tym stanowisku nie jestem dla pieniędzy, ale po to żeby zrobić jak najwięcej dla mieszkańców naszej pięknej gminy. W pierwszej kadencji byłem najmniej zarabiającym wójtem w Polsce i pytanie czy aby na pewno o taką sławę nam chodziło? Pomimo takiego wynagrodzenia dawałem z siebie wszystko gdyż to nie pieniądze są najważniejsze lecz rozwój naszej gminy – mówił nam Bogdan Łuczkowski, gdy zapytaliśmy go o nowe pobory.

Kwotą minimalną w tym przypadku było 14 tys. 778,80 zł, a maksymalną 20 tys. 41,50 zł. Co składa się na pensję starosty? To wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 tys. 760 zł. Dodatek funkcyjny wynosi 3 tys. zł. Kolejne świadczenie, tzw. dodatek specjalny to 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli w tym przypadku 4 tys. 128 zł. Staroście z tytułu wysługi lat należy się ostatni dodatek w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego - 2 tys. 152 zł. Ogółem daje to pensję w wysokości 20 tys. 40 zł. brutto w skali miesiąca.