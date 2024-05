Ponad 19 tys. zł miesięcznie dla wójta i ponad 17,5 tys. dla burmistrz. „Zrobić jak najwięcej dla mieszkańców”

Ponad 19 tys. zł i 17 tys. 595 zł brutto w skali miesiąca zarobią odpowiednio wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski oraz nowa burmistrz Mszany Dolnej Agnieszka Orzeł. Należy pamiętać, że tzw. widełki płacowe pracowników samorządowych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z października 2021 roku i powyższe kwoty nikogo szokować nie powinny.

O wysokości pensji młodego i ambitnego wójta Łuczkowskiego, absolwenta Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zdecydowała w miniony poniedziałek Rada Gminy. Radni opowiedzieli się jednogłośnie za takimi poborami dla 36-letniego samorządowca. - Będąc wójtem pokazałem, że na tym stanowisku nie jestem dla pieniędzy, ale po to żeby zrobić jak najwięcej dla mieszkańców naszej pięknej gminy. W pierwszej kadencji byłem najmniej zarabiającym wójtem w Polsce i pytanie czy aby na pewno o taką sławę nam chodziło? Pomimo takiego wynagrodzenia dawałem z siebie wszystko gdyż to nie pieniądze są najważniejsze lecz rozwój naszej gminy – zauważa Bogdan Łuczkowski, gdy pytamy go o nowe pobory.

Wójt Łukowicy nie kryje, że odpowiedzialność, prezydentów, burmistrzów czy wreszcie wójtów jest bardzo duża. - To my bierzemy odpowiedzialność za każdą wydaną złotówkę z gminnego budżetu. To my zabiegamy o środki zewnętrzne, tym samym zwiększanie budżetów. Na przykładzie naszej gminy mogę powiedzieć tyle, że gdy obejmowałem urząd wójta gminny budżet wynosił niespełna 50 mln zł, a teraz jest to kwota ponad 80 mln zł. Za każdą wydaną złotówkę odpowiadam osobiście – dodaje.

Na jego miesięczne pobory składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 tys. 255 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3 tys. 150 zł oraz dodatek specjalny obejmujący 30 procent sumy dwóch pierwszych elementów pensji – mowa o kwocie 4 tys. 20 zł. To jednak nie wszystko. Bogdan Łuczkowski funkcję wójta sprawuje od 2018 roku. To wówczas w drugiej turze pokonał Leszka Lisa, wcześniej zasiadał ponadto w Radzie Gminy. Z tego tytułu należy mu się dodatek za wieloletnią pracę, a w jego przypadku wlicza się również udokumentowaną pracę w gospodarstwie rolnym. W tym miejscu mowa o kwocie ok. 1948 zł. Warto dodać, że tuż po objęciu posady wójta, Bogdan Łuczkowski mógł liczyć na pensję nieco ponad 5 tys. zł brutto.

Mniej od wójta Łukowicy zarobi nowa burmistrz Mszany Dolnej Agnieszka Orzeł, dotąd dyrektor biblioteki miejskiej, radna powiatowa. We wtorek miejscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę o wysokości miesięcznych poborów 56-latki na kwotę 17 tys. 595 zł.

Na pensję nowej burmistrz, która w kwietniowych wyborach zdetronizowała Michała Grzeszczuka, dotąd zastępcę burmistrz Anny Pękały w stosunku 87,11 procent (2547 głosów) do 12,89 proc. (377 głosów), składa się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9 tys. zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3 tys. 150 zł, dodatek specjalny, czyli 30 procent sumy dwóch pierwszych elementów pensji - w kwocie 3 tys. 645 zł, a także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego. W tym przypadku mowa o kwocie 1800 zł.

Stadion Sandecji Nowy Sącz nabiera kształtów. Elewacja, nowy chodnik

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!