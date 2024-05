Kto przejmie Sandecję Nowy Sącz? W grze jest nie tylko biznesmen z Anglii Marek Niedźwiedź

Co na to sami „zainteresowani”?

Jak się jednak okazuje, chętnych na wejście do Sandecji może być więcej. Nieoficjalnie mówi się o ludziach związanych już w przeszłości z nowosądeckim klubem, czyli Zbigniewie Szubrycie i Andrzeju Danku.

W piątek 24 maja w trakcie transmisji na żywo z internautami spotkał się Marek Niedźwiedź, przedsiębiorca mieszkający od lat w angielskim Sheffield, a pochodzący z województwa koszalińskiego, konkretniej z małej miejscowości Gonne Małe spod Szczecinka, który złożył miastu ofertę przejęcia klubu. Prywatnie to brat Janusza, trenera Ruchu Chorzów, spadkowicza z ekstraklasy. W trakcie nagrania tłumaczył, dlaczego w ogóle ktoś spoza Nowego Sącza planuje zainwestować w klub.

- Nikt ze mną nie rozmawiał w tej sprawie. Gdyby była możliwość pomocy Sandecji to czemu nie? Na ten moment nic nie mogę jednak powiedzieć, nie ma o czym – ucina rozmowę z nami Zbigniew Szubryt, właściciel zakładów mięsnych.

A co mówił Marek Niedźwiedź w trakcie piątkowego czatu? Przedsiębiorca podkreślił, że jego udział w budżecie miałby wynieść docelowo 20 procent, a klub miałby być finansowany z kilku źródeł. Nie ukrywał przy tym, że jego metody można określić jako nowatorskie.

- Złożyłem ofertę na zakup Sandecji od obecnego właściciela, czyli Urzędu Miasta. Wiem, że pojawiło się więcej osób z Nowego Sącza zainteresowanych Sandecją. Wierzę, że miasto razem z mieszkańcami podejmie dobrą decyzję, co do przyszłości piłki nożnej w Nowym Sączu, a że decyzję jakąś musi podjąć, to chyba wszyscy wiemy w związku z tym, jakie wyniki osiągał klub w ostatnich latach – przekazał.

Posłużył się przy tym cytatem słynnego fizyka Alberta Einsteina, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

- Zmiany w Sandecji są niezbędne. W przeciwieństwie do innych zainteresowanych, nie kieruję się zyskiem finansowym. Moim celem jest przekształcenie Sandecji w silnego strategicznego gracza na piłkarskiej mapie Polski, co będzie korzystne nie tylko dla klubu, ale dla całej wspólnoty, w tym dla mnie. Sandecja to dla mnie projekt zdecydowanie długoterminowy, wieloletni – zauważył.