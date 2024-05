Sandecja Nowy Sącz w prywatnych rękach? Biznesmen Marek Niedźwiedź o przejęciu klubu: Pełna kontrola nad spółką, miasto kluczowym partnerem

Skąd pomysł na ratowanie klubu w dołku? Mimo perspektywy występów jedynie w 3. lidze, lada moment klub będzie miał nowoczesny stadion. Zdaje się, że jest to ogromna szansa na postawienie kroku naprzód, jeśli mowa o ukrytym potencjale Sandecji.

Moje zainteresowanie Sandecją zaczęło się w 2021 roku. Pandemia i zamieszanie wokół budowy stadionu skłoniły mnie do tymczasowego wycofania, ale cały czas miałem oko na to, co działo się w klubie. Teraz, mimo że sportowo klub przeżywa trudne chwile, widzę niewykorzystany potencjał. Gra na nowym, nowoczesnym stadionie to fantastyczna okazja, aby ten potencjał rozwinąć. Nowy Sącz to miasto z duszą, pełne biznesowego i społecznego potencjału. Po rozmowach z lokalnymi władzami jestem przekonany, że jest chęć i determinacja, by przywrócić Sandecji ducha zwycięstwa. A moje doświadczenie? Specjalizuję się w znajdowaniu, przejmowaniu i naprawianiu firm z problemami – często są to kwestie finansowe, a często związane z zarządzaniem zasobami, tak jak w Sandecji. To właśnie te umiejętności chcę wykorzystać, aby odwrócić losy klubu i zapewnić mu stabilną przyszłość. Sandecja ma potencjał, który zasługuje na rozwój, i wierzę, że razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy.