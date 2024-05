Ależ zdjęcie! Nie Tatry, nie Bieszczady. Niedźwiedź odwiedził Korzenną i Beskid Sądecki

Jak przekazał Jerzy Pustułka, leśniczy z Leśnictwa Lipnica Wielka (cyt. za Gmina Korzenna) niedźwiedź, co jest najbardziej prawdopodobne, wędrował po naszym regionie w poszukiwaniu pożywienia.

Jak dodał, obecność tego drapieżnika w naszym regionie może dziwić.

- To na pewno duże zaskoczenie, bo naturalnym terenem dla niedźwiedzia są Tatry i Bieszczady. Pojawia się też na obrzeżach tych gór. Sam nigdy nie miałem okazji go spotkać. Natknąłem się tylko na jego ślady w okolicach Łącka – przyznał Pustułka.

Nam udało się skontaktować z prezesem Koła Myśliwskiego Lis, Piotrem Dąbrowskim. Ten mimo że jest myśliwym już od pięćdziesięciu lat, nigdy nie spotkał niedźwiedzia.

- Byliśmy bardzo zaskoczeni tym zdjęciem. Mam troch lat, poluję już 50, ale nigdy nie widzieliśmy tutaj niedźwiedzia. Można powiedzieć, że przyroda ciągle nas czymś zaskakuje. Pewnie zawitał do nas na chwilę i już go tutaj nie ma. Jeszcze wczoraj próbowaliśmy sprawdzić tropy, ale przez to, że jest sucho nic nie było widać – przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską” przedstawiciel korzeńskiego koła.