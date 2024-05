Niedźwiedź "złapany" przez fotopułapkę pod Tarnowem. Policja ostrzega przed drapieżnikiem i zaleca ostrożność podczas spacerów po lesie

To właśnie ustawiona przez koło fotopułapka "złapała" niedźwiedzia. Wykonane zdjęcia są już niezbitym dowodem na to, że pod Tarnowem pojawił się rzadki dotąd u nas gość.

- To nie jest żart i nie jest to powód do śmiechu. Mamy do czynienia z groźnym drapieżnikiem. Stąd apel o to, aby uważać w trakcie wiosennych spacerów i wypraw do lasów – mówi asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.