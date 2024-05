Bikini fitness. „Nie mogę w to uwierzyć”. Największy sukces sądeczanki w sportowej przygodzie. Gratulował sam Akop Szostak

Miniony weekend był niezwykle udany dla sądeczanki Patrycji Słaby Talar. Nasza zawodniczka doczekała się debiutu w najwyższej lidze Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitness — Elite Pro. Debiut wypadł niezwykle okazale okazując się tym zwycięskim!

Słaby-Talar, która w 2022 roku na Mistrzostwach Świata Fitness w Korei Południowej wywalczyła wicemistrzostwo globu, była też juniorską mistrzynią świata i zwyciężyła na zawodach Arnold Classic, zaprezentowała bardzo wysoką formę. Wygrała z aktualną Mistrzynią Świata oraz z Mistrzynią Świata sprzed dwóch lat. - Piękniejszego debiutu nie mogłam sobie wymarzyć. Nadal nie mogę w to uwierzyć. To dla mnie największy sukces w sportowej karierze – napisała szczęśliwa w mediach społecznościowych dziękując m.in. swojemu trenerowi, dobrze znanemu w świecie sportów walki Akopowi Szostakowi. 35-latek pochodzenia ormiańskiego i rosyjskiego jest uznanym zawodnikiem mieszanych sztuk walki (MMA) wagi ciężkiej i półciężkiej, kulturystą czy trenerem personalnym. W 2019 roku wziął udział w 10. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

- Dawno nie wstawiałem zdjęć zawodniczek, ale dziś jest taka okazja, że muszę! Patrycja wygrała swoje pierwsze zawody PRO w bikini fitness, jest to dla mnie bardzo ważny dzień, ponieważ Patrycja to takie trochę moje dziecko. Widziałem, jak dorasta, wychodzi za mąż. Nie wiem, ile zdobyliśmy już razem tytułów, ale było ich mnóstwo. Mistrzostwa świata i Europy, złoto na Arnold Classic. Teraz wygrywamy zawody PRO, gdzie startowały jedne z lepszych zawodniczek na świecie! Dawno też nie wstawiłem zdjęć zawodniczek, bo trochę obraziłem się. Szykowałem tyle osób i tak wiele z nich nie chciało mnie słuchać. Zawsze coś musiały zrobić po swojemu – przekazał Szostak.

Jak dodał, „Patka” mu zaufała, razem mieli obraną świetną strategię na zbudowanie formy. - Nie robiliśmy żadnej końcówki, prawie zero treningów na koniec. Robiliśmy również długie przerwy między zawodami, by zbudować tyle mięśni, ile trzeba. Większość upiera się, by startować z sezonu na sezon, nie rozumiejąc, że potrzeba jest czas na progres jak również na odpoczynek! - przypomniał.

Patrycja Słaby-Talar, absolwentka fizjoterapii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, w 2018 roku, czyli w roku w którym dopiero zaczęła swoją przygodę z Bikini Fitness, wywalczyła złoto na Mistrzostwach Świata Juniorów w Ekwadorze (Quito). Wcześniej okazała się również najlepsza na Mistrzostwach Bikini Fitness Debiuty 2018 na Europe Sport Power Kraków. We wspomnianym 2022 roku na Mistrzostwach Świata Fitness w Korei Południowej wywalczyła srebro. „Nie ma słów opisujących to sportowe spełnienie! Mimo iż to ja startuję, to za tym sukcesem stoi grono cudownych ludzi!” - brzmiał fragment emocjonalnego wpisu sądeczanki w mediach społecznościowych.

- Wcześniej trenowałam piłkę ręczną. Po operacji zaczął się roczny okres rehabilitacji. Sporo z tego czasu spędziłam na siłowni. Po urazie nie wróciłam już do piłki ręcznej, ale zostałam właśnie na siłowni i zaczęłam przygotowania do swoich pierwszych zawodów. Były to lutowe „Debiuty 2018 roku", które wygrałam. A później już poszło – opowiadała na naszych łamach.

