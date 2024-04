„Mocne wow”. Ale plecy! Sądeczanka, wicemistrzyni bikini fitness pokazała efekty prac na siłowni

Przypomnijmy, że Patrycja Słaby-Talar w 2018 roku, czyli w roku w którym dopiero zaczęła swoją przygodę z Bikini Fitness, wywalczyła złoto na Mistrzostwach Świata Juniorów w Ekwadorze (Quito). Wcześniej okazała się również najlepsza na Mistrzostwach Bikini Fitness Debiuty 2018 na Europe Sport Power Kraków. We wspomnianym 2022 roku na Mistrzostwach Świata Fitness w Korei Południowej wywalczyła srebro. „Nie ma słów opisujących to sportowe spełnienie! Mimo iż to ja startuję, to za tym sukcesem stoi grono cudownych ludzi!” - brzmiał fragment emocjonalnego wpisu sądeczanki w mediach społecznościowych.