Zrobił to! Pobiegł 60 km aż na Słowację. Biegacz ze Stróż pomógł choremu 11-letniemu Wojtkowi

- On codziennie stara się, by w ogóle chodzić. Ja cierpiałem, ale tylko przez sześć godzin i koniec. Jemu jest dużo ciężej, on walczy codziennie. Teraz już po wszystkim jest mega dumny i szczęśliwy, że dostał wielkiej motywacji do walki. Obiecał mi, że razem też się przebiegniemy, on ma rodzinę w Stróżach. Wierzymy w to obaj. W lutym br. byłem z dziewczyną w Holandii, pracowaliśmy tam dwa miesiące. Dzięki pomocy kumpla ze Słowacji, z którym kiedyś grałem w piłkę, a który w zeszłym roku przebiegł maraton ułożyliśmy prowizoryczny plan treningowy na te dwanaście tygodni. Początkowo nawet te 15 km po prostym terenie w Holandii, to było dla mnie wielkie wyzwanie. Później udało mi się przebiec 30 km. Następnie w Norwegii, przy przewyższeniu 600 m, też pokonałem trasę 30 km, ale „odpaliło mnie”. Była to tylko trzydziestka. Wiedziałem już, że narzuciłem na siebie presję, nagłośniłem bowiem mój pomysł. Wymyśliliśmy też support, w całej organizacji pomagała moja kobieta oraz mój kumpel Kamil – uśmiecha się biegacz.

- Pierwsze 20 km w ramach akcji dla Wojtka poszło lekko, bo biegłem po równym terenie, później było też trochę z górki przy zbieganiu do Ropy. Pierwsze schody zaczęły się pod Klimkówką, było to mega przewyższenie. Cały czas jednak biegłem, nie chciałem iść, sam jestem pozytywnie zaskoczony, że ciało wytrzymało. Po pokonaniu 30 km czułem, że całkiem opadam z sił. Następnie była równa trasa do Gładyszowa i czułem się okej, a później Konieczna i góra dół, góra dół, a do granicy 5-6 km. Tam było najgorzej, łapały mnie skurcze mięśni dwugłowych, dokuczała łydka. Chciałem już tylko dobiec na granicę, nieważne w jakim czasie… Gdy jednak zbiegałem z granicy złapałem drugi oddech i poczułem, że mogę to przebiec w mniej niż 6 godzin. Dołączył do mnie wujek Barbory z synem. Najgorsze było to ostatnie 5 km, a gdyby nie wsparcie to pewnie bym już tylko szedł… Serducho pracowało ostatkiem sił. W końcu jednak udało się. To wszystko dało mi mega dużo szczęścia, jest to uczucie nie do opisania, że przez swoje cierpienie można być dla kogoś inspiracją – relacjonuje nam swoje świeże wspomnienia.