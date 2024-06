Ekipa „Pytania na Śniadanie” w Gródku nad Dunajcem. Przed kamerą wicemistrzyni olimpijska

- To jest bardzo bardzo trudne. Podziwiam wszystkie młode mamy. Trzeba mieć bardzo dużo wsparcia, przede wszystkim ze strony taty, ze strony rodziców. Jedną stroną jest fizyczny powrót do formy, a drugą regeneracja już w trakcie treningów, kiedy mamy malucha, który płacze w nocy, potrzebuje być co chwilę karmiony. Wtedy wykonanie tej pracy zawodowca jest bardzo trudne. Pomału różne federacje i organizacje zaczynają widzieć ten problem i pomagać młodym mamom. To jest też temat, którym zajmujemy się w komisji zawodniczej MKOL, w którym działam i np. na IO w Paryżu po raz pierwszy będzie działać przedszkole i młode mamy będą mogły przyjechać na igrzyska ze swoim maluchem, którego muszą karmić i będzie dla nich wyznaczona przestrzeń – przekazała sympatyczna Maja Włoszczowska.

- W tej chwili bardzo dużo czasu poświęcam na pracę w MKOL. To co prawda praca charytatywna, ale bardzo wdzięczna. Uważam, że dostałam od sportu bardzo dużo, to jest tzw. give back. W komitecie głos zawodników jest niesamowicie ważny i staramy się, aby to właśnie oni byli w centrum całego ruchu olimpijskiego, aby ich doświadczenie z igrzysk było jak najlepsze, ale także by pomagać im w różnych innych sferach, w tym okresie między igrzyskami czy już po zakończeniu kariery. Ja musiałam zdefiniować siebie na nowo, sportowcy różnie sobie z tym radzą, dlatego mamy masę programów wsparcia. Prócz tego robię wiele różnych rzeczy, jak np. promowanie jazdy na rowerze, współpracuję z markami rowerowymi, staram się pomagać dzieciakom. Generalnie chodzi o zachęcanie do tego żeby korzystać z roweru, aktywnie spędzać czas, dbać o swoje zdrowie. W przypadku dzieci, by odciągnąć je od telefonów komórkowych, od gier, by się ruszały, niestety mamy coraz mniej zdrowe społeczeństwo, a rower to na to najlepsze lekarstwo – skomentowała.