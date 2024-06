„Będzie go bardzo brakować”. Nie żyje Krzysztof Pochwała. Były kajakarz zasłabł w trakcie wycieczki rowerowej

Zmarłego wspomina Jerzy Cebula, dziennikarz z Nowego Sącza od lat relacjonujący sukcesy naszych kajakarzy, prywatnie dobry kolega sportowca.

- Krzysiek był bardzo dobrym kajakarzem, w jego ślady poszedł też syn Marcin (osiągał sukcesy w C-2). Po zakończeniu kariery został sędzią, cały czas był nad wodą, był niezwykle aktywnym człowiekiem. Prywatnie to bardzo dobry kolega, życzliwy, zawsze uśmiechnięty. Nie było tak, żeby komuś nie pomógł, gdy poprosiło się go o pomoc. Będzie go bardzo brakować, tak nagła ta śmierć, to nieprawdopodobne – powiedział nam red. Cebula.