„Udane dni”. Chce przejąć Sandecję Nowy Sącz. Przyjechał z Anglii na spotkanie z kibicami i prezydentem

- Pojawiła się ważna kwestia, oni (Miasto – przyp. red.) trochę inaczej widzą budżet klubu, ja troszeczkę niższy, o tym będziemy jednak jeszcze rozmawiać. Oni wiedzą na co wydawane są pieniądze. Ja widzę to trochę z zewnątrz, nie mam pełnego obrazu, on pojawi się w najbliższych tygodniach, chcę spełnić ich wymagania. Mamy jakieś inne sposoby na sukces, ale Miasto ma wybrać ofertę niekoniecznie najlepszą, a najbezpieczniejszą dla Sandecji, długoterminową. Dla mnie to właśnie taki projekt, związany z innymi które realizuję, nie na 1-2 a przynajmniej na 5-7 lat.

- Granie bez kibiców nie ma żadnego sensu, dla mnie bardzo ważne są trybuny, jeżeli okaże się, że to ja będę nowym właścicielem, to zrobię wszystko, by doprowadzić to do końca (budowę – przyp. red.). Będzie trzeba wywierać konstruktywny, nie agresywny nacisk, by ta inwestycja była zrealizowana, by czasem coś się nie wysypało. Na jesień mamy to, co mamy (piłkarze mają wówczas wrócić na Kilińskiego, nie wiadomo jednak co z kibicami). Sandecja musi grać w Nowym Sączu, a żeby tu grać, będzie grała bez kibiców.

O powrocie do 1. ligi:

- To moje założenie, by w 2 do 3 lat być w 1. lidze. Sandecja to był zawsze klub pierwszoligowy. Wejście tam nie będzie tak trudne jak się wydaje, to nie jest kwestia pieniędzy, a bardziej kwestia organizacyjna, psychologiczna i sportowa. Trzeba znaleźć ludzi, którzy dobrze i skutecznie będą zarządzać pionem sportowym. To tak jak z zarobieniem tego przysłowiowego miliona. Jak już raz zarobisz i stracisz, to późnej drugi raz będzie łatwiej to zrobić, bo wiesz jak tego dokonać.