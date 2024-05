Policja ostrzega. Rusza 62. Małopolski Wyścig Górski. Utrudnienia dzień po dniu. Mapki

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruch pojazdów będzie wstrzymywany przed przejazdem zawodników w zależności od występującego natężenia ruchu. Zalecamy, gdy to tylko możliwe, o wybieranie alternatywnych tras, a w przypadku konieczności poruszania się drogami, na których odbywa się wyścig, prosimy o stosowanie się do poleceń służb – informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podkom. Piotr Szpiech.

Prolog – start z parkingu przy Alei Wędrowników w Krakowie, a meta przy schronie amunicyjnym „Kazamaty”, zlokalizowanym również przy al. Wędrowników

I. (piątek) z Koszyc do Myślenic o długości 147 km

II. (sobota) z Wieliczki do Nowego Targu o długości 145 km przejedzie m.in. przez Tymbark, Słopnice, Limanową, Siekierczynę czy Łukowicę

III. (niedziela) z Jabłonki do Przehyby o długości 132 km przejedzie m.in. przez Zabrzeż, Łącko, Czarny Potok czy rynek w Starym Sączu.

Stadion Sandecji Nowy Sącz nabiera kształtów. Elewacja, nowy chodnik